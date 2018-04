Adobe brengt Lightroom Classic CC 7.3 uit

Belangrijkste vernieuwing is volgens mij het verplaatsen van de cameraprofielen naar een duidelijkere plek. In plaats van helemaal onderaan in het ontwikkelpaneel staan ze nu helemaal bovenaan.



Het selecteren van het cameraprofiel dat je wilt gebruiken is immers ook een logische eerste stap wanneer je aan de slag gaat met een foto. Fijn dat dit nu makkelijker bereikbaar is.



De Adobe profilen zijn vernieuwd en ook het standaard profiel is aangepast. Tevens zijn er nieuwe creatieve profielen toegevoegd Ún je kunt zelf ook profilen aanmaken.





Bekijk de video met alle vernieuwingen

Piet Van den Eynde, onze Adobe Certified Photoshop Lightroom Expert op Photofacts Academy, heeft een uitgebreide Nederlandstalige video gemaakt over de vernieuwingen in Lightroom.De video is uiteraard al direct beschikbaar gemaakt voor onze leden, maar we hebben hem ook openbaar gezet zodat iedereen de video kan bekijken.Je kunt de update nu direct downloaden door je Creative Cloud app te starten en op update te drukken. Mocht de update nog niet beschikbaar zijn, dan zal dit waarschijnlijk binnen een paar uurtjes wel zo zijn.