Affinity Photo nu ook voor de iPad

Affinity Photo is bestaat al een tijd voor het Mac-OS en Windows en is een zeer goedkoop alternatief mensen die de Photoshop-apps op de iPad te beperkt vinden.



Ontwikkeld uit dezelfde sources als Affinity Photo's bekroonde desktop versie, is de nieuwe app er nu op aangepast om de touchscreen-mogelijkheden van de iPad optimaal te benutten.





De nieuwe software is compatible met de iPad Air 2, iPad 2017, iPad Pro 9.7-inch, 10.5-inch en 12.9-inch.Het bijzondere is dat Affinity Photo alles uit de kast trekt om volledige bewerkingsfuncties te bieden, zonder dat je het idee hebt dat je met 'uitgeklede' desktopsoftware te maken hebt. De iPad-versie net zo capabel als de desktopversie, maar wel met extra aanraakmogelijkheden.Tot nu toe betekende fotobewerking op een tablet dat je de echt geavanceerde functies moest missen. Maar nu de iPad Pro er is, die qua performance veel beter is dan de eerste tablets, is er op het gebied van fotobewerking ook veel meer mogelijk. Serif speelt daarop in.Met Affinity Photo kun je foto's bewerken en retoucheren, waarbij je ook de Apple Pencil kunt gebruiken om details aan te stippen. De iPad-versie heeft dezelfde basis als de desktopversie, maar met extra's zoals ondersteuning voor multitouch.Tools zoals burn, clone, dodge, een HDR-engine en allerlei gereedschappen om selecties te maken zitten er gewoon in. Ook kun je RAW-beelden in de iPad-app omzetten en bewerken.Alle bewerkingen zijn niet-destructief, dus je kunt altijd terug naar een oude versie van de foto. In previews kun je realtime zien hoe een bepaald effect uitpakt, waarbij je je vingers of de Apple Pencil kunt gebruiken.De app is de komende tijd met korting verkrijgbaar. Dus voor een beperkte tijd kun je Affinity Photo voor de iPad kopen voor slechts 21 euro 99 (normaal 32 euro 99) in de App Store Affinity Photo is verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag en dat kan interessant zijn voor mensen die het huidige abonnementenmodel van Adobe niet zien zitten. Bij Serif betaal je eenmalig bedrag voor de licentie en voor toekomstige updates.Klik hier voor meer informatie over Affinity Photo voor de iPad