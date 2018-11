Capture One 12: nieuwe user interface

Capture One 12 is nu beter aanpasbaar met een nieuwe iconografie die je de gereedschappen en hun functionaliteit beter overbrengt. Je zult ook een opnieuw ontworpen snelkoppelingsmanager vinden met meer dan 500 toewijsbare en aanpasbare opdrachten.



Het menusysteem is vernieuwd en werkt logischer, waardoor het gemakkelijker is om door de gebruikersinterface te navigeren, zodat je sneller en slimmer kunt werken. Je merkt zelfs dat het merkbaar soepeler aanvoelt dankzij de nieuwste prestatieverbeteringen onder de motorkap.



Een nieuwe tool waar je echt enthousiast over kunt worden, is de nieuwe Luminosity-maskeerfunctie waarmee je eenvoudig een masker kunt maken om de Luma-reeks van je onbewerkte bestand te besturen. Je kunt snel een masker met de helderste of donkerste pixels in een foto maken en veel sneller subtiele wijzigingen aanbrengen.



Er is ook een nieuw lineair en radiaal verloopmasker ingebouwd dat handig is voor het maken van snelle, subtiel realistische vignetten in je afbeeldingen. De maskers kunnen na de creatie worden geroteerd en aangepast voor maximale controle.



En ding om op te letten, als je Capture One 12 nog niet kent is dat je de interface misschien eerst wat intimiderend vindt. Totdat je je realiseert hoe gemakkelijk het is om de software aan te passen aan je persoonlijke workflow.