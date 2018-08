Content-aware's slimmere broertje: Scene stitch

Scene Stitch

Als je voor het eerst Content Aware Fill in Photoshop gedemonstreerd ziet, kun je niet anders dan bewondering hebben voor degenen die dat bij Adobe ontwikkeld hebben. Als je het zelf regelmatig gebruikt weet je ook dat het zijn beperkingen heeft.Content Aware Fill moet 'iets' hebben om je selecties mee te vullen en kan dat alleen maar uit dezelfde foto halen. Vaak is er niet genoeg informatie om een foto goed op te kunnen vullen. Voor die extra informatie heb je in de toekomst Scene Stitch nodig.Scene Stitch haalt die extra informatie uit andere foto's dan de foto waarin je aan het werk bent. Scene Stitch werkt met Adobe Sensei (Adobe's artificial intelligence). Naast Sensei zijn er extra foto's nodig. Die worden uit Adobe Stock gehaald. Hoe het precies werkt zie je in bovenstaand filmpje.