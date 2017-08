Crashplan stopt; wat zijn de alternatieven?

Je hoeft overigens niet direct over, maar als je huidige abonnement verloopt dan stopt je back-up. Persoonlijk wil ik daar niet op wachten en ben ik van plan op korte termijn al over te stappen naar een nieuwe dienst.



Crashplan was een mooie en betaalbare manier om te zorgen voor je externe back-up. In mijn ogen moeten er altijd drie plekken zijn waar je foto's staan: op je computer, op een lokale back-up locatie (bijvoorbeeld een NAS drive of een externe USB drive) en op een externe locatie (bijvoorbeeld online in de cloud met een dienst als Crashplan).



Meer informatie over een goede back-up strategie.





Crashplan for Small Business

Carbonite

Backblaze

Cloud drive diensten

Crashplan zelf gaat nog gewoon door als dienst, maar ze schrappen hun 'home' accounts. Dat is jammer, want dat was een erg betaalbare optie. Zelf gebruikte ik het familieplan waarmee je tot 10 computers kon back-uppen met onbeperkte hoeveelheid opslag.Als gebruiker van Crashplan Home kun je direct overstappen naar de zakelijke variant. Tot het einde van je huidige abonnement betaal je dan niks extra's. Daarna krijg je 75% korting gedurende een jaar. Daarna betaal je bij Crashplan voor Small Business 10 dollar per maand per apparaat.Momenteel maak ik met Crashplan een back-up van mijn werk computer, van mijn thuis computer, van mijn laptop en van de computer van mijn vrouw. Dat maakt Crashplan zakelijk wel een prijzige optie, al valt er te leven met alleen een (online) back-up van mijn werk en thuis computer. Crashplan for Small Business (overstap)Als tweede alternatief geeft Crashplan de mogelijkheid naar Carbonite over te stappen. Dit bedrijf bestaat ook al jaren en met een overstap kun je nu 50 procent korting krijgen. Ik neem aan dat dit alleen voor het eerste jaar geldt.Carbonite kost zonder korting 60 dollar per jaar per computer voor het basisabonnement. Het nadeel bij deze vorm is dat je geen video bestanden automatisch kunt back-uppen. Voor het 'plus'-abonnement betaal je 75 dollar per jaar (zonder de korting).Carbonite biedt ook zakelijke opties , maar hiervoor betaal je extra per 100 gigabyte aan opslag (boven de drempel van 250 gigabyte). Dat maakt deze optie voor fotografen onbetaalbaar.Backblaze is ook een populaire back-up dienstverlener onder fotografen. Onbeperkte back-up voor 5 dollar per maand per computer.Een nadeel van Backblaze (en overigens ook bij Carbonite) is dat een bestand dat verwijderd is op je computer na 30 dagen ook verwijderd wordt van je back-up. Dat kan ene probleem zijn als je per ongeluk een bestand verwijderd hebt dat je eigenlijk later toch nog nodig hebt.Het is eigenlijk iets anders als back-up, maar je zou het wel als zodanig kunnen gebruiken: cloud diensten als Dropbox, iCloud, Google Drive, pCloud en Onedrive. Soms krijg je tot terabytes gratis.Waar je op moet letten is hoe er omgegaan wordt met verwijderde bestanden. Het nuttige van een back-up is dat een per ongeluk verwijderd bestand nog terug te vinden is. Bij cloud diensten worden bestanden direct verwijderd op al je apparaten zodra je hem zelf verwijderd.De meeste cloud diensten bieden gelukkig ook een mogelijkheid een verwijderd bestand nog beschikbaar te houden. Controleer dus bij een cloud dienst of dit gedaan wordt en voor hoe lang. Dit is overigens ook iets om te controleren bij een back-up aanbieder!Wil je het gemak van Crashplan op je eigen cloud drive(s), dan kun je Arq Backup gebruiken. Dit programmaatje (eenmalig 50 euro per computer) maakt gebruik van je cloud drive accounts om je back-ups op op te slaan (inclusief verschillende versies van je bestanden). Je hebt dus nog wel voldoende ruimte nodig op je cloud drive.