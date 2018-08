EditCheck plug-in, het verhaal erachter

De komende tijd wil ik met jullie de verhalen delen achter de ontwikkeling van een aantal bekende Lightroom plug-ins van diverse makers.

De eerste plug-in die ik behandel is EditCheck. Deze plug-in is door mijzelf geschreven en vormde de start van de ontwikkeling van een hele serie Lightroom plug-ins en van LightroomStatistics.com, het bedrijf erachter.

EditCheck in essentie

Als fotograaf wil ik kunnen controleren of een serie foto's één of meer bewerkingen wel / niet heeft gehad, zodat ik geen half- of onbewerkte foto's oplever aan mijn klant (inclusief mijzelf).

Voorbeeld: toon alle foto's zonder verscherping, of zonder helderheid aanpassing, of zonder ...

Hoe het begon

Het is allemaal begonnen met drie mensen in mijn omgeving. Allereerst Ada, mijn vrouw. Zij is een enthousiaste natuurfotografe.

In 2005 kocht zij haar eerste digitale camera, een Canon 350D.

De foto's die zij schoot moesten natuurlijk ook bewerkt worden. En zo kwam ik in beeld. Zij de fotografe en ik de computertechneut. Ik werk al jaren als software engineer in de IT en het is mijn passie. Toen Lightroom uitkwam zag ik direct de potentie ervan heb ik meteen een licentie gekocht. De licentiesleutel van versie 1.0 heb ik nog steeds. Alle foto's bij elkaar, goed georganiseerd, geen foto's meer openen en opslaan, geen ingewikkelde menu's, alle metadata bij de hand, zodat foto's ook weer snel teruggevonden kunnen worden. Ideaal!

Via mijn werk kwam ik in contact met de tweede hoofdrolspeler. Hij kwam uit Oost-Duitsland en was als IT ZZP'er ingehuurd bij het bedrijf waar ik werkte. We zaten in hetzelfde team. Iedere middag liepen wij tijdens de lunch een rondje en steevast nam hij een camera en een GPS mee. Voor de goede orde, dit was rond 2007. Tijdens één van die wandelingen zei hij tegen mij: “Dick, op een dag ben ik een van de weinige personen met digitale foto's uit de begin jaren van 2000”. Hoezo, was mijn verbaasde vraag. Nou zei hij: “iedereen maakt overal foto's en ze staan overal, maar niemand maakt goede backups”. Die opmerking triggerde mij en vanaf dat moment heb ik mij verdiept in Digital Asset Management. Onderaan het artikel vind je twee blogs over het maken van backups.

Niet veel later heb ik het boek “The Dam book” van Peter Krogh gekocht. Een geweldig naslagwerk waarvan onlangs is de derde versie verschenen. Via de link onderaan de blog kun je deze met korting kopen.

De laatste hoofdpersoon is Geurt Besselink. Al jaren is hij een van de betere, professionele natuurfotografen van Nederland. Hij heeft inmiddels een drietal boeken geschreven over de Veluwe, geeft fotocursussen, lezingen en organiseert boeiende fotoreizen naar prachtige plekken in het buitenland.