Facebook's AI kan gesloten ogen weer openen

De wetenschappers trainden het programma, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI) met foto's van mensen met hun ogen open om het programma te leren hoe de ogen van geportretteerden er normaal gesproken uit zouden moeten zien.



Nadat de AI heeft geleerd hoe de vorm en functies van een persoon eruit moeten zien, kan de AI werken aan het vervangen van gesloten ogen door kunstmatig gegenereerde ogen in knipperende foto's.



Adobe Photoshop Elements 2018 bevat ook een functie genaamd 'Open Eyes' die ook gesloten ogen opent door open ogen te kopiŽren van andere foto's van ongeveer eenzelfde onderwerp. Maar deze resultaten lieten nogal wat te wensen over in vergelijking met de resultaten van Facebook.



Het ene resultaat is beter dan andere. Sommige zijn redelijk realistisch, terwijl anderen koude en griezelige blikken produceren. Foto's die je waarschijnlijk niet wilt delen met vrienden en familie op Facebook.



Verdere ontwikkeling van dit soort 'oogopenende AI' zal ongetwijfeld betere en meer realistische resultaten opleveren naarmate de tijd vordert. Maar voor nu is dit een interessante (en griezelige) blik op wat de toekomst zou kunnen betekenen voor onze nonchalante snapshots.



Bron: PetaPixel