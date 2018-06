Fotocast: de beste lichtomstandigheden

Zelfs de richting van de zon op een specifieke dag is te bekijken in de app. Zo weet je precies wanneer het licht in de goede richting staat om een foto te maken.



Verder kun je instellen wanneer je wilt gaan fotograferen en Fotocast waarschuwt als je je fotosessie beter maar kunt afzeggen vanwege slecht weer.



Fotocast weet ook wanneer het golden- en blue hour is. Als je nog niet zo ervaren bent op fotografiegebied, dan kun je voorbeelden inzien van andere fotografen die bij dezelfde weersomstandigheden zijn gemaakt.





Fotocast Premium

Je kunt Fotocast gratis te downloaden en gebruiken. Maar het is ook mogelijk om Fotocast Premium aan te schaffen. Dat kost je 2,99 euro per maand, 30,99 euro per jaar of eenmalig 21,99 euro.Dat klinkt misschien wat onlogisch qua prijs, maar het gaat om een eenmalige korting vanwege het verschijnen van de app.Fotocast Premium geeft onder andere de mogelijkheid om allerlei informatie bij te houden over de foto's die je maakt, zoals de plaatsen waar je bent geweest om foto's te maken, welke materialen je allemaal gebruikt en nog veel meer.Bron: iCulture