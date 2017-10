Lightroom Classic CC aangekondigd

Bekijk de volledige cursus over wat er nieuw is in Lightroom Classic CC op Photofacts Academy. Ben je (nog) geen lid? Je kunt gratis twee weken lang al onze cursussen bekijken met een proeflidmaatschap.



Vernieuwingen

Persoonlijk ben ik niet enthousiast over de vernieuwingen. Natuurlijk wel over de verbeteringen in snelheid die in Classic CC te vinden zijn, maar niet over de nieuwe naam en ook niet over het nieuwe programma Lightroom CC 1.0.Lightroom CC 1.0 lijkt behoorlijk prijzig te zijn. Ik zou met mijn bibliotheek zo tientallen euro's per maand kwijt zijn. Voorlopig stap ik dan ook zeker niet over. En er is dus ook slecht nieuws voor Lightroom 6 gebruikers...Wat vind jij van de vernieuwingen?