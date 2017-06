Macphun Luminar Neptune nu met AI filter

Het openingsscherm van Luminar Neptune

Missie

Quick & Awesome

Overige verbeteringen

Ook voor Windows?

Gratis trials

Hoe werkt het?

Als je de schuifregelaar over het beeld verplaatst, detecteert de software automatisch welke gebieden van de afbeelding verbeteringen nodig hebben en past ze vervolgens toe.Je kunt ook de intensiteit van de veranderingen aanpassen, waardoor je een natuurlijke of dramatische uitstraling krijgt, afhankelijk van het gewenste effect.Macphun ziet het als haar missie om complexe fotobewerkingstaken eenvoudig en plezierig te maken. Het Accent AI Filter is ontstaan als een bijzondere manier om direct perfecte beelden te creëren, waarbij de kracht van tientallen filters in één handig gereedschap wordt gebundeld.Dit is iets waar het in andere fotobewerking-programma's aan ontbreekt. Veel fotografen zullen ervan profiteren, denken ze.Daarnaast is er ook een nieuwe werkruimte gecreëerd, genaamd Quick & Awesome. Deze bestaat uit drie filters die zeer snelle resultaten kunnen opleveren:1. Het hiervoor al beschreven Accent AI Filter2. Verzadiging & Levendigheid3. HelderheidDe laatste twee filters maken het mogelijk de afbeelding te verfijnen na het toepassen van het Accent AI filter.Andere updates zijn plug-in integratie met Aurora HDR 2017, sneller maskeren / brushen, een verbeterde vignetfilter en beter geheugenbeheer.Deze laatste update van Luminar is momenteel alleen beschikbaar voor Mac, maar Macphun is van plan om in juli een publieke beta van Luminar voor de Windows-PC te starten.Meer informatie en gratis trials zijn beschikbaar op de Macphun website Luminar kan gebruikt worden als een standalone applicatie. Wanneer je het opstart, zie je een simpel venster dat je vraagt om een afbeelding te laden of een hele serie afbeeldingen voor batchverwerking.