Nik filters niet langer gratis maar wel erg levend!

Het proces was lang en complex, zegt Bruno Sayakhom, eigenaar van DxO. Het was noodzakelijk om de broncode die nog niet lang werd onderhouden te herstellen en opnieuw te compileren om deze compatibel te maken met de nieuwste versies van Adobe-producten en de nieuwste updates van het Apple-besturingssysteem.



Dit is een eerste stap waarmee we opnieuw kunnen beginnen.



De nieuwe website biedt gebruikers nu ondersteuning en tutorials in vier verschillende talen, en de plug-ins zelf zijn nu beschikbaar in 13 talen Ze worden geleverd met een gratis proefversie van 30 dagen.