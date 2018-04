NVIDIA algoritme kan toekomstige fotobewerking versnellen

Wetenschappers van de Cornell University hebben een NVIDIA-algoritme gecreŽerd dat de artistieke stijl van de ene naar de andere foto kan kopiŽren. Zo kun je eventuele inconsistentie binnen je fotoverzameling oplossen of de artistieke stijl van je beste foto overzetten naar een geheel andere foto(serie).



Dankzij deze wetenschappers is dit geen toekomstmuziek meer en bereik je verrassend nauwkeurige en realistische resultaten.



Het team creŽerde een algoritme voor NVIDIA, een grafische kaartbedrijf dat de stilistische kenmerken van ťťn foto eruit haalt en deze met een verrassende precisie op een compleet ander beeld plaatst.





Het algoritme wordt FastPhotoStyle genoemd en het is in staat om de kleuring, het drama en de sfeer van een foto over te brengen en een geheel ander frame eruit te laten zien alsof het tegelijkertijd is genomen, zelfs als de onderwerpen niets met elkaar te maken hebben.Volgens de ontwikkelaars is het doel van overdracht van fotorealistische beeldstijl: het wijzigen van een foto zodat hij lijkt op een andere foto.Voor een getrouwe stilering moet de inhoud van de te bewerken foto gelijk blijven, alleen de stijl ervan moet lijken op die van de referentiefoto. Je moet bovendien kunnen zien dat de bewerkte foto echt met een camera is gemaakt.Er bestaan al programma's die het ook kunnen, maar dit is traag en levert geen realistische resultaten op, volgens de uitvinders.FastPhotoStyle is anders, zeggen ze, omdat het een afvlakking gebruikt na de eerste whitening- en Coloring Transfer-stap - of PhotoWCT-stap. Deze afvlakstap probeert ervoor te zorgen dat aangrenzende pixels een vergelijkbare vormgeving krijgen.Door gebruik te maken van wat zij Matting Affinity noemen, kunnen afzonderlijke delen van het beeld enigszins anders worden behandeld. Dit is wat het algoritme helpt om dergelijke realistisch ogende resultaten te produceren.Een ander groot verschil is dat dit programma naar verluidt maar liefst zestig keer sneller werkt dan bestaande algoritmen.De code kan worden gedownload van de GitHub van NVIDIA voor iedereen die deze kan gebruiken onder Creative Commons-licentie (BY-NC-SA 4.0), en een download van de gebruikershandleiding is op de pagina te vinden. Je kunt ook het volledige paper lezen.Via: DP Review