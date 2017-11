Personen selecteren wordt fluitje van een cent met Photoshop

Adobe werkt aan nieuwe functie, genaamd Select Subject. Hiermee kun je met één muisklik een persoon selecteren in Photoshop. Dat is nu alleen nog mogelijk met betaalde plug-ins voor het fotobewerkingsprogramma.



Onder de naam Sensei werken ze aan functies die machine learning gebruiken. Een goed voorbeeld van Sensei is het automatisch geven van namen aan lagen in Photoshop of zoeken van foto's. Maar er is meer mogelijk.



Zo wordt het in Photoshop een fluitje van een cent op mensen te selecteren. Adobe werkt namelijk aan een functie die je met één klik een persoon laat selecteren om bijvoorbeeld de achtergrond te veranderen.





Nieuwe Photoshop-functie: Select Subject

Voorheen was dit alleen mogelijk met plug-ins zoals Akvis SmartMask en Fluid Mask . Of je moet de pen-tool of lasso gebruiken in Photoshop om een selectie te maken en dat is behoorlijk bewerkelijk.Door AI (Artificial Intelligence) te gebruiken, zou deze handeling moeten worden vergemakkelijkt. Met de functie “Select Subject” kun je met slechts één muisclick één of meerdere personen selecteren.Het is niet eens nodig om eerst een ruwe selectie te maken, dat wordt al voor je gedaan.