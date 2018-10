Photoshop binnenkort ook op de iPad

Uiteraard werkt het programma samen met de cloud diensten van Adobe. Zo kun je PSD bestanden opslaan in Adobe Cloud en zo probleemloos op meerdere apparaten openen en bewerken.



Wanneer het programma exact beschikbaar zal zijn is nog niet bekend gemaakt door Adobe. Wel zal het programma opgenomen worden in het Creative Cloud lidmaatschap.



Adobe gaat in eerste instantie een eerste versie uitbrengen met niet alle mogelijkheden van de volledige desktop versie, maar deze worden daarna nog wel toegevoegd.



The Verge kreeg al de mogelijkheid om er even mee te werken: