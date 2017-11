Preset Viewer; inzien wat een voorinstelling doet

Zijn antwoord is: 'Helaas, Lightroom heeft geen mogelijkheid om dit te doen. Ik laat je een manier zien, maar je zult het niet leuk vinden'.



Het goede nieuws is dat er een plug-in is die dit wel kan. De plug-in beantwoord de vraag ťn doet dat ook nog in het Nederlands!



De Preset viewer plugin toont alle instellingen van een voorinstelling / preset in eenvoudig leesbare vorm, zonder cryptische codes et cetera en in het Nederlands!



Overigens is de bovenstaande video van Matt is zeer de moeite waard om te bekijken als je het Engels machtig bent. Hierin worden ook de twee soorten voorinstellingen uitgelegd, die ik hieronder kort beschrijf.





Wat is het nut - waarom weten?



s = {

†† †id = "784759DD-34EC-4861-BBE8-3FE5FA2F33D4",

†† †internalName = "Verouderde foto",

†† †title = "Verouderde foto",

†† †type = "Develop",

†† †value = {

†† ††† †settings = {

†† ††† ††† †Blacks2012 = -15,

†† ††† ††† †Clarity2012 = 0,

†† ††† ††† †Contrast2012 = 0,

†† ††† ††† †Exposure2012 = 0,

††† †† †††† Saturation = -50,

†† ††† †††† Shadows2012 = 0,

†† ††† †††† Temperature = 12500,

†† ††† †††† Vibrance = -20,

†† ††† ††† †WhiteBalance = "Custom",

†† ††† ††† †Whites2012 = 0,

†† ††† †},

†† ††† †uuid = "6AC1AFBE-9F39-4517-8E66-08B619F2AF76",

†† †},

†† †version = 0,

}

De grote vraag: wat zit in een voorinstelling?

Pas de voorinstelling toe op een niet bewerkte foto Bekijk de code, zie video: 4:30 - 5:00 Gebruik de Lightroom plug-in Preset Viewer.

Pas deze toe op een onbewerkte foto

Bekijk de code

Gebruik de Preset Viewer plugin

Demo of the "Preset Viewer"

Waarom zou je willen weten wat een voorinstelling doet? Goede vraag! Als je beseft dat een voorinstelling je huidige ontwikkelinstellingenbegrijp je waarom je dit wilt weten.Immers, als je een voorinstelling toepast nadat je een foto hebt opgemaakt, dan bestaat de kans dat eerder gedaan werk overschreven kan wordt. Ik geef je de volgende uitdaging: maak van een foto in Lightroom twee virtuele kopieŽn.De ene overbelicht je en de andere onderbelicht je. Pas daarna op beide kopieŽn de standaard Lightroom-voorinstellingen kleur -> Verouderde foto toe.Wat is het resultaat? Inderdaad. Het maakt niet uit of de belichting voor de voorinstelling -1 of +1 was. Na het toepassen van deze voorinstelling heeft iedere foto dezelfde instelling voor bijvoorbeeld de Standaard belichtingswaarden.Klein gedeelte van de voorinstelling code:De volledige code van deze voorinstelling kun je hier bekijken , of zelf exporteren.een voorinstelling kan, afhankelijk van de inhoud, eerder werk overschrijven! Daarom!Er zijn drie mogelijkheden om te bepalen wat een voorinstelling doet.Natuurlijk kun je een voorinstelling toepassen op een onbewerkte foto of virtuele kopie en alle panelen en schuifjes langs gaan om te bepalen welke zijn veranderd. Dat werkt.Echter bedenk wel dat er 9 panelen zijn met in totaal een kleine honderd schuifjes, maar het kan. Om het nog moeilijker te maken, sommige schuifjes staan niet standaard op 0. Het is te hopen dat je niets over het hoofd zietKlik met de rechtermuistoets op een voorinstelling en kies voor "Exporteren" of "Tonen in Verkenner". Daarna kun je het "lrtemplate" bestand openen met een tekstverwerker. Matt laat dit zien in zijn video (op 4 minuten en 33 seconden).Klik op de volgende links voor een paar voorbeelden: de standaard LR verouderde foto en de 13-Forest-and-Trees van Matt Kloskowski's.De plug-in Preset Viewer laat in een eenvoudig en leesbaar overzicht zien waaruit de voorinstelling(en) bestaan. Bijna alle codes zijn vervangen door de namen zoals je die ook in de Lightroom panelen vindt, in het Nederlands!Dit is hoe de Preset Viewer bovengenoemde voorinstellingen laat zien: de standaard LR verouderde foto en de 13-Forest-and-Trees van Matt Kloskowski's.In onderstaande video zie je hoe dewerkt in de praktijk.