Transparante afbeeldingen maken met Lightroom

Flood fill

Achtergrond informatie

Voor het vervangen van een kleur door transparantie wordt onder de motorkap gebruik gemaakt van een meegeleverde versie van ImageMagick Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste opties van de plug-in. Ga naar de productpagina voor de volledige beschrijving.Tijdens het exporteren kun je aangeven welke kleur je wilt vervangen door transparantie.Met deze optie kies je of je de opgegeven kleur in de hele foto wilt vervangen of flood fill wilt toepassen.Met flood fill (Wikepedia) wordt bedoeld dat bijv. in de linkerbovenhoek wordt begonnen met het vervangen van de betreffende en dat dit doorgaat, totdat een andere kleur gevonden wordt. Denk aan de analogie van dijken. Flood fill gaat door totdat het een 'dijk' vindt, een afwijkende kleur.Met 'fuzz' kun je aangeven hoeveel van de te vervangen kleur afgeweken mag worden.Iedere fotograaf en/of designer begrijpt dat het automatisch vervangen van een (achtergrond-)kleur door transparantie niet eenvoudig is. De onderstaande voorwaarden gelden voor ieder programma dat hiervoor gebruikt wordt en dus ook voor de plug-in.Hoe egaler de achtergrondkleur is, hoe beter deze vervangen kan worden. Een veel gebruikte techniek is chroma keying, de bekende groene- of blauwe achtergrond. Maar iedere egale achtergrondkleur is prima.Experimenteer hierbij ook met de fuzz factor voor het beste resultaat.In het verlengde van het vorige punt, bij voorkeur moet de achtergrondkleur niet voorkomen in de rest van het beeld. Een persoon met een wit overhemd voor een witte achtergrond is een uitdaging.Daarom wordt bij chroma keying een vrij felle groene achtergrond gebruikt.Omdat in één exporthandeling tientallen of honderden beelden verwerkt kunnen worden is het van belang dat de beelden dezelfde achtergrondkleur hebben.De Windows versie kan automatisch de achtergrondkleur bepalen door een "referentie pixel" op te geven, bijv. 50 x 50 pixels uit de linkerbovenhoek.Download de plug-in gratis en experimenteer ermee. Met de probeerversie kun je iedere keer 5 foto's exportoren.Deel je ervaringen met het transparant maken van achtergronden. Wordt in jouw bedrijfstak ook veel gebruik gemaakt van transparante achtergronden, laat het ons weten. Heb je nog andere tips and tricks, deel ze via het commentaarveld hieronder of vul het feedbackformulier in op onze website.Meer informatie kun je vinden op: