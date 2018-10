Wanneer is een RAW bestand eigendomsbewijs?

Ook vanuit Lightroom kun je camera-raw bestanden exporteren als DNG, waarbij het oorspronkelijke raw-bestand wordt ingesloten

DNG uit RAW

DNG uit de camera

JPEG als DNG

Die verschillen zitten in de DNG-bestanden, ze worden nog steeds allemaal moeiteloos geopend door de Adobe software, en de meeste soorten ook door veel andere programma's hoewel je daar niet zeker van kunt zijn.Je kunt nu, wanneer je een DNG-bestand tegenkomt, te maken krijgen met de volgende soorten:• Een RAW-bestand van een camera, omgezet in DNG• DNG als RAW-bestand direct uit een camera• Een JPEG-bestand bewaard als DNG• Een DNG-bestand als resultaat van montage• Een gecomprimeerd DNG-bestandDit is wat je de oorspronkelijke versie zou kunnen noemen: het RAW-bestand van een digitale camera omgezet in een DNG-bestand. Dat is dan nog steeds gewoon het volledige RAW-bestand alleen nu verpakt als DNG.Soms is het iets kleiner van omvang dan het oorspronkelijke bestand. Of dat zo is hangt af van de kwaliteit van de verliesloze compressie die gebruikt wordt.Het verschil met het oorspronkelijke RAW-bestand is dat de extra informatie en de bewerkingen niet meer in een los .xmp-bestand worden bewaard, maar gewoon een plek binnen het DNG-bestand hebben gekregen.Er zijn een paar merken, Leica, Ricoh/Pentax, die hun camera's het DNG-bestand al laten maken. Bij Leica is het de enige optie, bij Pentax kun je kiezen.Handig is dat een nieuw model daardoor automatisch te gebruiken is met de Adobe software, ook al komt er meestal wel een update met een betere ondersteuning door aanpassingen aan de standaard instellingen.Maar los van het feit dat deze DNG-bestanden direct uit de camera afkomstig zijn, zijn het DNG-bestanden zoals je ze kunt verwachten volgens het oorspronkelijke idee.Het is inmiddels ook mogelijk om een JPEG-bestand te bewaren als een DNG-bestand. Daarmee wordt het natuurlijk geen RAW-bestand, het blijft gewoon een JPEG-bestand. Dat kun je makkelijk zelf zien door te kijken naar de mogelijkheid om de witbalans aan te passen.Dat kan nog wel, maar je krijgt geen absolute waarden meer in de vorm van een kleurtemperatuur, alleen een afwijking ten opzichte van het uitgangspunt is beschikbaar.Wanneer je probeert om bij zo'n bestand extra informatie uit de hooglichten of de schaduwen te halen zul je merken dat dat niet lukt, die informatie is in het 8-bits JPEG-bestand nu eenmaal niet aanwezig.