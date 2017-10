Spotlight: Elja Trum

De fotograaf

Ruim elf jaar geleden is Elja Trum begonnen om zijn passie over fotografie met anderen te delen. Via Photofacts probeert Elja anderen te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan met fotografie om nog mooiere foto's te maken.Met Photofacts Academy kunnen zowel hobbyisten en professionele fotografen hun kennis bijspijkeren op het gebied van fotografie. Met een steeds groeiende aanbod van maar liefst 40 cursussen -- is er voor ieder wat wils.