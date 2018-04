Stockfotografie, iets voor jou?

Een vakantiefoto, gemaakt tijdens een wandeling langs de Moezel

En zo zag ik mijn foto terug op de voorkant van de Consumentenbond Reisgids

De verdiensten

De kopers zijn bedrijven die de foto's willen gebruiken in een krant, tijdschrift, reclamefolder, website en ga zo maar door.Eenieder die wil, kan zich aanmelden bij een stockbureau om ook foto's te gaan verkopen. Soms moet je eerst een paar foto's laten keuren voordat je wordt toegelaten. Ben je eenmaal geregistreerd, dan kun je foto's gaan aanbieden. En daarna is het wachten op je eerste verkopen!De opbrengst van een verkochte stockfoto is relatief laag. De meeste foto's worden voor minder dan één dollar verkocht. Soms heb je een uitschieter die enkele tientallen dollars oplevert.Bij dergelijk lage bedragen zou je al snel denken dat stockfotografie niet loont. Stocksites worden worden echter dagelijks door heel veel kopers gebruikt om aan foto's te komen.Heel veel bedrijven hebben geen eigen fotograaf meer in dienst en kopen alleen nog stockfoto's. En dat zijn er dan wereldwijd honderdduizenden per dag!En zo kan het gebeuren dat jouw foto niet één, maar soms wel honderd of duizend keer wordt verkocht. En dan tellen al die kleine bedragen toch lekker op!Maar voordat je zover bent moet je vooral doorzetten. Het kost veel tijd om je foto's te bewerken, te voorzien van titels en trefwoorden, en aan te bieden. En je moet accepteren dat je verdiensten pas langzaam op gang komen. Stockfotografie is er een van de lange adem!Maar heb je eenmaal een goed lopend portfolio, dan blijft dat ook altijd doorgaan. Aangeboden foto's blijven inkomen genereren zonder dat je daar ooit nog iets aan hoeft te doen.