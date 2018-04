Stockfotografie, welke foto's zijn geschikt?

Wil je met stockfotografie gaan beginnen dan is de eerste vraag natuurlijk, welke foto's zijn geschikt? Moet je stockfoto's apart gaan maken, of kun je ook foto's van je bestaand portfolio gebruiken?

En zo ja, welke zijn dan wel of niet geschikt?





Welke foto's zijn geschikt als stockfoto?

Om de genoemde vraag te beantwoorden moeten we eerst terug naar de vraag wat een stockfoto is. Dat is een foto die een klant wil kopen. Die koopt de foto niet omdat jij hem zo mooi vindt, maar hij koopt hem omdat hij hem zelf ergens voor wil gebruiken. En dat is het wezen van een stockfoto, de foto moet verkoopwaarde hebben!Welke soort foto's zijn dat dan? Om daar achter te komen zou je de bladen in je krantenbak eens moeten doorkijken. Of ga in de boekwinkel eens bladeren in de tijdschriften die daar te koop liggen. Deze bladen staan vol met foto's en dat zijn vrijwel allemaal stockfoto's.Sommige daarvan zijn speciaal als stockfoto gemaakt. Maar ook de 'gewone' foto's met landschappen, dieren en planten, gebouwen, steden en mensen worden veel gebruikt.