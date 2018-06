Zelfdenkende Canon Speedlite 470 EX AI flitser

Op die manier is deze middensegment flitser de perfecte oplossing om snel professioneel belichte beelden te kunnen maken. Dankzij de zelfinstellende, gemotoriseerde bounce- en draaikop ben je verzekerd van een natuurlijke, fraaie belichting in de juiste hoek.





Een flitser die zelf reageert

De gemotoriseerde flitskop is zelfinstellend, waardoor de weerkaatsingshoek altijd correct is voor betere belichting voor natuurlijke en professionele foto's. In dezoekt de flitser de juiste bouncehoek via twee testflitsen, waarna hij de de definitieve hoek bepaalt.Als je de camera kantelt voor de portrait-modus die je vaak gebruikt voor portretten weet de camera nadat je 2x op de ontspanknop hebt gedrukt dat de positie veranderd is. De flitskop wordt vervolgens in precies dezelfde positie gedraaid als bij het landscape beeld het geval was.Zo weet je dat de lichtomstandigheden hetzelfde blijven en hoef je daar niet meer over na te denken.Het is wel een raar gezicht om de flitskop helemaal uit zichzelf te zien bewegen, maar het levert veel tijdswinst en gebruiksgemak op. Normaal gesproken zou je de flitskop zelf met de hand moeten bijstellen.In dekun je zelf bepalen welke kant de flitskop op flitst.