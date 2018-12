Gobo's, wat zijn dat en wat kun je er mee?

Ik, Tygo Fennema, loop momenteel stage bij Liesbeth van Asselt van Stapfoto. Toen zij mij vroeg om een blog te schrijven over Gobo's, dacht ik: waar heeft ze het over. Na haar uitleg begreep ik wat ze bedoelde, maar ik heb toch ook nog even op Wikipedia gekeken:



Een Gobo is een metalen of glazen dia die wordt geprojecteerd in de ruimte. Gobo's worden gebruikt in de theater- en filmbelichting. Gobo's worden in de kast van een theaterschijnwerper geplaatst om de lichtbundel zodanig te vervormen (afsnijden) dat er een voorstelling geprojecteerd wordt.



Wikipedia maakt van de term Gobo een hele hoop abracadabra vind ik. Er eenmaal mee aan de slag geweest zijnde zou ik zeggen: een Gobo een stuk glas, karton, kunststof, metaal, hout, enzovoorts dat het licht vervormt.



Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aantal rechthoeken en driehoeken uitgesneden uit een stuk karton. Door achter dit stuk karton een lamp (of flitser) te zetten zul je dan rechthoeken en driehoeken op de achtergrond te zien krijgen.





Zelf Gobo's maken

Het maken van Gobo's is heel simpel. je hebt er alleen een stuk karton (ik gebruikte de bodem van een lege pizzadoos), een stift, een stanleymes en een ondergrond waarop je het kunt snijden voor nodig.Begin met het tekenen van de vormen op het karton. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sterren, vierkanten, cirkels of driehoeken. Als je dit voor het eerst doet (zoals ik) zou ik beginnen met een makkelijke vorm. Ik begon dus met een vierkante vorm.Als je de vormen op het karton getekend hebt, kun je ze uitsnijden. Hierna hoef je alleen nog maar een lamp (of flitser) achter het stuk karton te zetten en dit op de achtergrond van het portret te richten. Zo is je foto direct een stuk minder saai!Zorg ervoor dat je een lamp kiest die niet heel heet wordt. Anders kun je de lamp niet dichtbij de Gobo zetten omdat de Gobo dan in de brand kan vliegen. Een metalen Gobo kan kromtrekken door de hitte.