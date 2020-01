10 tips om de wind te vangen

Wind zelf is een onzichtbaar natuurfenomeen. Maar wat het teweeg brengt is wel degelijk zichtbaar en dus ook te fotograferen. Als je door de bossen of velden wandelt, merk je dat alles in beweging is.



En deze dynamiek is precies wat de natuur en de wereld om ons heen zo aantrekkelijk maakt. Het fotograferen van de wind of juist van windstilheid zorgt voor een extra dimensie in je foto.





1. Creativiteit en technische kennis

Om iets vast te leggen wat je niet kunt zien en wat eigenlijk niet past in het statische karakter van fotografie, is wel wat creativiteit en technische kennis benodigd.Als eerste zul je moeten bedenken welk gevoel je wilt overbrengen bij wat de wind teweeg brengt. Door de keuze van onderwerp en techniek kun je het juiste gevoel van de wind overbrengen. Er zijn twee manieren om dit te doen: met een korte of lange belichtingstijd.