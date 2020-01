10 Tips om je blik te verruimen met een groothoek

Met een 'gewoon' objectief waarmee je zeer dichtbij kan fotograferen, wordt het hele insect scherp en zelfs een stukje van de omgeving

8. Portretten?

Het ligt niet voor de hand en het wordt ook vaak sterk afgeraden om portretten te maken met een groothoekobjectief. Toch is dit zeer goed mogelijk, mits je niet te dicht op je model kruipt. Want alles wat dichtbij is, komt opvallend groot in beeld (denk aan neuzen..) en dat is nu nét niet wat je wilt.Met een groothoekobjectief kun je heel mooi documentaire of redactionele portretten maken, waarbij je iemand in zijn/haar werk- of leefomgeving uitbeeldt. Dit hoeft trouwens geen persoon te zijn, ook een huisdier is bijvoorbeeld mogelijk. Je kunt nu perfect in beeld brengen hoe iemand leeft of wat voor werk of hobby de geportretteerde heeft.Als kijker lijkt het dan net of je er middenin staat, als je een fanatieke verzamelaar in zijn chaotische woonkamer laat zien. Of bij het zien van een georganiseerde manager in zijn werkkamer met een bureau waarop alleen zijn telefoon en computer te zien zijn. Je model wordt echt onderdeel van de totale scène met een groothoekobjectief.Voor journalistieke fotografie is de groothoek een perfect hulpmiddel. Je kunt je als fotograaf middenin een groep mensen (of zelfs mensenmassa) begeven en de massaliteit, hectiek en de sfeer zo van dichtbij heel goed weergeven.