10 tips om slim bij te lichten

Natuurlijk licht kun je mooi sturen met een reflectiescherm

7. Schaduw

Het is handig om een assistent bij je te hebben die het scherm voor je vasthoudt! Reflectieschermen kun je heel goed gebruiken om donkere schaduwen op te lichten, zoals schaduwen onder de ogen bij een portret.Maar je kunt er ook de achtergrond mee donker maken. Hoe meer licht erop het onderwerp komt, des te korter de belichting. En als je de achtergrond niet belicht met het reflectiescherm, wordt die vanzelf donkerder. Ook ontstaan er bij gebruik van een reflectiescherm mooie lichtjes in de ogen, wat best een pluspunt is bij portretfotografie.Als je onderwerp in direct en lelijk zonlicht staat, dan kun je je model natuurlijk verplaatsen. Vaak is er wel iets in dekomgeving te vinden wat het licht diffiser maakt of van richting verandert. Denk aan een boom of een afdak als je buiten bent. Het bladerdak van een boom blokkeert het licht grotendeels.Het licht komt nu ook meer van opzij dan wanneer je model in het directe zonlicht staat. Daardoor zullen de schaduwen mooier vallen en krijgt de foto meer diepte. Als je in de buurt van een gebouw bent kun je natuurlijk ook naar binnen gaan.