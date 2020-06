10 Tips om vogels te spotten en te fotograferen

Foto is gemaakt met de Sony a9 met Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS objectief met 1.4 teleconverter

8. Ongeschreven regels en respect

Mijn absolute voorkeur ligt bij het fotograferen van uilen, hoe mooi ik anders vogelsoorten (waaronder het prachtig gekleurde ijsvogeltje) ook vind! Sinds ik in het Land van Maas en Waal woon kom ik wat het fotograferen van steenuilen betreft hier helemaal aan mijn trekken.De meeste uilensoorten rusten overdag en jagen alleen in het donker. Als je dus overdag op zoek gaat naar uilen, kun je dus het beste in de bomen kijken. Uilen hebben zo hun voorkeuren bij het kiezen van bomen. Ransuilen zitten bijvoorbeeld vaak in dennenbomen en verraden hun aanwezigheid door de krijtsporen van poep op de bast van een boom.Als je een slapende of net wakkere uil voor je lens krijgt kun je makkelijk foto's maken. Doe dat dan ook snel en laat de uil daarna met rust voordat hij in de stress raakt. Een foto mag nooit ten koste gaan van een vogel. Of het nu een steenuil, meerkoet, mus of merel is, dat is niet relevant. Als fotograaf moet je respect hebben voor de natuur.Er gelden altijd ongeschreven regels, maar in het broedseizoen zijn er extra beperkingen die vogelaars en fotografen elkaar opleggen ten gunste van de vogels. Het afspelen van vogelgeluiden vanaf een telefoon is bijvoorbeeld 'not done' in de broedtijd.Door het afgespeelde geluid denken vogels dat het sterkste mannetje gearriveerd is, het zanggeluid is namelijk zo luid dat dit wel het sterkste mannetje moet zijn. De mannetjes denken hierdoor dat ze kansloos zijn bij de vrouwtjes en verlaten het broedgebied. Hierdoor verstoor je dus het broedseizoen, wat uit den boze is uiteraard.