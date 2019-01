10 tips voor architectuurfotografie

9. Polarisatiefilter

10. Vertekening

Veel fotografen gebruiken een polarisatiefilter om hinderlijke reflecties en schitteringen in ruiten en waterpartijen weg te filteren. Daarnaast zorgt een polarisatiefilter voor verzadigde kleuren, spetterende blauwe luchten en knallende witte wolken.Besef wel dat het filter je sluitertijd nog verder verlengt en dat de effecten bij onzorgvuldig gebruik te heftig kunnen worden of voor donkere hoeken in je foto's kunnen zorgen. Gebruik het filter dus alleen wanneer het een meerwaarde heeft.Een vervelende bijkomstigheid van een groothoek is dat rechte lijnen krom worden weergegeven. Je krijgt die hoge flat dus wel helemaal in beeld, dat de verticale muren lopen rond. Dat is uiteraard lelijk en onrealistisch. Probeer te zoeken naar de beeldhoek waarbij de lijnen zo recht mogelijk blijven.Lukt dat niet of onvoldoende? Kader je onderwerp dan ruim in, zodat je de kromme lijnen in de nabewerking kunt aanpassen. vervorming is redelijk simpel te verhelpen in Photoshop of Lightroom.Een alternatief is een tilt-shiftobjectief. Daarmee corrigeer je het perspectief en de vertekening zodat het gebouw op wonderbaarlijke wijze toch recht op de foto komt. De objectieven zijn echter erg duur en erg specialistisch. Als je net begint, is vertekening corrigeren in Photoshop een stuk goedkoper.