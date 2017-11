10 tips voor een inspirerende natuurfoto

9. Natuur en emotie

Natuur doet iets met je, op fysiek en emotioneel vlak. De natuur is ons thuis en dat beginnen we een beetje te verliezen. Je kunt in je foto laten zien dat natuur, ons thuis, iets is wat moet worden gekoesterd.Bovendien is het vaak heerlijk om jezelf in de natuur te bewegen, om daarin te spelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de ontwikkeling van iedere fotograaf.Met je fotografie kun je verhalen vertellen en zo zou je ook kunnen bijdragen aan een beter milieu en een andere kijk op de natuur. Hoe je je kijkers de waarde van de natuur laat zien ligt aan het verhaal dat je wilt vertellen. Je kunt een mooi of een meer confronterend beeld schieten.