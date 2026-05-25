Nando Harmsen

10 Tips voor fotograferen met een vintage objectief

maandag 25 mei 2026, 20:02 door | 38x gelezen | 0 reacties

Wil je gaan fotograferen met een vintage objectief? Dan zal je merken dat het heel anders is dan met moderne objectieven. Is het iets wat je leuk vindt of lijkt, dan zijn deze tips voor jou.

Vintage objectieven is een populaire naam voor oude of antieke objectieven. Dat kan een objectief uit de jaren tachtig zijn, of nog veel ouder. Mijn oudste objectief stamt uit 1947. Dat is bijna tachtig jaar oud, en het werkt perfect.

Nando CZJ biotar 75 varenblad

De typische bokeh van de Carl-Zeiss Jena Biotar T 7,5cm f/1,5 uit 1947 is prachtig.

De keuze om oude, antieke of vintage objectieven te gebruiken is vaak om de unieke uitstraling die de foto's krijgen. Swirl-bokeh, soap-bubble bokeh of een andere unieke bokeh kan een objectief aantrekkelijk maken.

Voor je aan de slag gaat met oude, antieke of vintage objectieven is het goed om een paar dingen in het oog te houden. Daarom heb ik tien tips die je kunnen helpen om met veel plezier deze objectieven te gaan gebruiken.

1. Begin met een Helios 44


Je moet ergens beginnen. Kies een niet al te duur objectief indien je niets in de kast hebt zwerven. Een Helios 44 objectief is een perfect startpunt. Dit is een 58mm objectief met f/2 als maximale lensopening en een swirl-bokeh.

Nando helios 44 2zebra

De Helios 44 is een objectief waar je bijna niet mis kan grijpen. Een perfect startpunt.

De Helios 44 bestaat in veel soorten. De 44-2 is de meest gewilde, en vaak wat hoger in prijs. De ander versies zoals de 44-3 en 44M zijn ook prima. Vaak kan je voor minder dan 70 euro een mooi exemplaar vinden.

2. Online kopen kan prima - als je oplet


Er zijn winkels waar je vintage objectieven kan kopen. Die zijn vaak duur, maar je kan ze vasthouden voor je overgaat tot aanschaf. Marktplaats en eBay werken ook perfect, waarbij de laatste een enorm aanbod heeft.

Selectie antieke objectieven

Het aanbod online is enorm, zeker op eBay. Zorg dat je zeker bent voor je koopt.

Vrijwel al mijn objectieven zijn via eBay gekocht. Als je kritisch bent en rustig winkelt is de kans op miskoop klein. Vergeet echter ook geen vlooienmarkten of kringloopwinkels. Daar kan je soms leuke dingen treffen.

3. Koop geen kat in de zak


Pas op met wat je koopt. Het zijn antieke objectieven, en die kunnen flink wat gebruikssporen vertonen. Het diafragma kan stroef gaan of er zit olie op de bladen. Scherpstelling kan niet goed werken, of er zit schimmel op de lenzen.

Nando helios 44 repareren

Antieke objectieven kunnen stroef zijn. Het smeermiddel op de scherpstelring kan hard zijn geworden. Het is vaak eenvoudig om dit te verhelpen.

Kijk altijd goed naar de foto's en de beschrijving. Zeker als je online koopt. Twijfel je, doe het dan niet. Maar wees ook realistisch. Oude objectieven hebben nu eenmaal sporen van gebruik. Koop je mint-conditie, dan betaal je de hoofdprijs.

4. Kies voor een M42 schroefdraad


Er zijn veel verschillende aansluitingen. Exakta, M39 en M42 zijn de meest voorkomende, maar niet de enige. Kies in beginsel voor een M42 schroefdraad. Die is perfect te gebruiken op moderne camera's via een adapter.

2025 vintage lenses collection

De M42 schroefdraad is waarschijnlijk de meest voorkomende. Kies daarvoor als je begint.

Voor je tot aanschaf van een vintage objectief overgaat, zorg dat je wel zeker weet dat jouw camera geschikt is. Mirrorless camera's zijn altijd geschikt, maar niet alle spiegelreflex camera's.

5. Kies een goede M42-adapter


Je kan voor een paar euro een adapter van M42 schroefdraad naar jouw cameravatting krijgen. Goedkoop betekent niet altijd goed. Een adapter moet niet alleen goed passen, het mag zeker geen speling vertonen.

Nando meyer optik 100mm 3

Een M42 naar EF-adapter, en een EF naar RF-adapter. Het werkt, maar een adapter die direct van M42 naar RF gaat is eenvoudiger.

Het is uitermate belangrijk dat de afstand van vintage objectief tot de sensor exact goed is. Anders werkt de scherpstelling niet correct. De benodigde nauwkeurigheid vind je vrijwel altijd bij goede kwaliteit adapters.

6. Fotograferen zonder lens activeren


Een vintage objectief heeft geen communicatie met de camera. De camera ziet dus niet dat er een objectief aanwezig is. Meestal moet een camera een objectief 'zien' om te werken.

Meyer optik trioplan 100mm 11

Gefotografeerd met de Meyer-Optik Görlitz Trioplan 100mm f/2,8 V en tussenringen. Zorg dat je kunt fotograferen zonder objectief. Want de camera denkt dat er geen objectief gemonteerd is.

Merk je dat je geen foto kan maken met het vintage objectief? Dan moet je in het menu de optie 'fotograferen zonder objectief' activeren. Alleen dan kan je foto's maken met een vintage objectief.

7. Gebruik scherpstel hulpmiddelen


Een vintage objectief heeft geen autofocus. Je moet dus handmatig scherpstellen, en dat kan lastig zijn. Zeker als je een kleine scherptediepte gebruikt. Gelukkig zijn er hulpmiddelen om handmatig scherp te stellen.

Carl Zeiss biotar 75mm 4

Joyce gefotografeerd met de Carl-Zeiss Jena Biotar T 7,5cm op f/1,5. Handmatig scherpstellen kan lastig zijn, zeker bij een kleine scherptediepte.

Heb je focus peaking? Schakel die in. Eventueel met een zwart-wit beeldprofiel om de focus peaking goed te zien. Of vergroot het beeld in de EVF of op het LCD. Daarmee wordt scherpstellen veel nauwkeuriger. Neem je tijd daarvoor.

8. Neem je tijd


Fotograferen met vintage objectieven betekent een paar versnellingen terugschakelen. Je bent niet langer snel aan het fotograferen. Je moet te tijd nemen, vooral met het scherpstellen als je met een kleine scherptediepte werkt.

Nando wendy utrecht

Wendy (Meyer-Optik Görlitz Domiron 2/50mm - ISO400 - f/2 - 1/100s - Flits met paraplu)

Met een vintage objectief is het niet de bedoeling dat je haastig te werk gaat. Het gaat vaak om creatieve fotografie. Zorg dat de foto is zoals je wenst. Maar wees ook niet bang om dingen uit te proberen. Neem je tijd daarvoor.

9. Gebruik kaartjes voor onderscheid


Wanneer je één vintage objectief hebt is het eenvoudig. Heb je meerdere vintage objectieven, dan wordt het lastiger. Welk objectief heb je voor welke foto gebruikt? Weet jij het nog? Is dit niet zo interessant, dan is er niets aan de hand.

Kaartjes vintage objectieven

Maak kaartjes om de foto's die met je vintage objectieven zijn gemaakt uit elkaar te houden.

Wil je weten welk objectief voor welke foto gebruikt is, dan moet je de foto's uit elkaar zien te houden. Daarvoor kan je kaartjes gebruiken, voor elk objectief eentje. Schrijf daarop welk objectief je gebruikt en maak er een foto van na het wisselen van het objectief.

10. Bewerk altijd na


Denk niet dat een foto met een vintage objectief direct uit de camera moet komen. Net als vroeger met de donkere kamer en afdrukken, kan je ook nu het beste nabewerken. Daarmee kan je de foto zo mooi mogelijk maken.

Helios 44 2 3

Mijn trouwe viervoeter Bruc, gefotografeerd met een Helios 44, de voorloper van de populaire Helios 44-2 versie.

Sommige objectieven geven een te zacht beeld, of de kleuren zijn wat dof. Juist met nabewerking kan je de foto laten stralen. Daar gaat het ten slotte om; een foto die aanspreekt.

Bonustip: Geniet van het gebruik


Het fotograferen met vintage objectieven is niet voor iedereen weggelegd. Het is een andere manier van fotografie die vaak heel creatief, maar ook heel intensief kan zijn. Het geeft je de tijd om van het hele proces te genieten.

Nando aan het werk 1

Boomkikkers aan het fotograferen met een Meyer-Optik Görlitz Trioplan 100mm f/2,8 V met tussenringen (foto door Peter)

Met het gebruik van deze objectieven ben ik zelf niet alleen met het eindresultaat bezig. Ik ben met het hele proces van fotograferen bezig. Van instellingen, tot fotograferen, tot uiteindelijk het eindresultaat. Dat is genieten.

Maak jij ook gebruik van een vintage objectief, of objectieven? Vertel in een reactie welke je hebt en wat je er zo leuk aan vindt. Deel je ervaring en als je nog een tip hebt...

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Flitsen op Locatie

woensdag 10 juni 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

vrijdag 26 juni 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 8 juli 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Elja Trum

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

