10 tips voor foto's om van te smullen

Foto: Dragne Marius via Unsplash

5. Compositie

6. Belichting

De compositie van zowel een actiefoto als stilleven is een 'gevoelsding'. Ook wat perspectief aangaat is er niet één gerecht dat zich uitsluitend voor één aanpak leent. Soep is vaak mooier van bovenaf, anders zit je tegen een kom aan te kijken. Maar soms (als je een hele mooie soepkom hebt) kan dit ook wel eens heel mooi zijn.Over het algemeen wordt aangeraden om daglicht te gebruiken omdat dit zacht is en geen harde schaduwen geeft. Maar als je dat niet hebt of je moet ook weleens 's avonds of 's nachts werken, dan is kunstmatig licht natuurlijk ook heel bruikbaar.Als je eenmaal weet hoe je met kunstlicht moet werken heb je daarmee heel veel mogelijkheden. Je kunt het zo laten lijken dat je geen verschil ziet met natuurlijk licht. Met ledpanelen of flitslampen kun je het daglicht heel goed nabootsen. Vervolgens probeer je hiermee een raam na te bootsen dus richt je je licht nooit direct op de set.De hele ruimte waarin je fotografeert draagt bij aan je beeld. Laat het licht weerkaatsen tegen een liefst niet te witte muur (of scherm), anders krijg je te hard licht. Zet de flitsers iets verder weg. Met continu licht werken is gemakkelijker omdat je dan meteen ziet wat het licht doet. Bovendien blijft het dichtbij daglichtfotografie.Het instellicht bij flitslampen is nooit zo sterk als de uiteindelijke flits. Maar met flitslicht heb je wel de mogelijkheid om je beeld (bijvoorbeeld vallende druppels) te bevriezen doordat je met een korte sluitertijd kunt werken.Als je toch met aanwezig daglicht gaat fotograferen moet je het licht zien tegen te houden. Een raam aan één kant is ideaal, dan kun je richting geven aan het licht, zeker als het een kleiner raampje is. Het licht blijft dan bovendien mooi zacht in vergelijking met een enorm pak (hard) licht.Als je het licht nog zachter wilt hebben hang je een gordijn of een zwart karton voor het raam, waardoor het een kiertje wordt.