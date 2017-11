10 tips voor het fotograferen van honden

Zorg dat je sluitertijden kort genoeg blijven om ongewenste bewegings- en trillingsonscherpte te voorkomen. In mijn ervaring moet je minstens 1/500e seconde hebben voor honden die op je afkomen, bij voorkeur sneller. Dit kun je bereiken door: 1. De ISO te verhogen; 2. Het diafragma groter te maken.



Let ook op je witbalans. De automatische witbalans is geen garantie voor succes. Zeker 's ochtends in het warme ochtendlicht kunnen je foto's ongewenste kleuren krijgen.



Stel je witbalans handmatig in en houd de resultaten op je lcd-scherm in de gaten. In de studio geldt dit natuurlijk niet (daar zet je hem op 'flits') en als je in RAW fotografeert kun je het naderhand nog altijd bijstellen.



Autofocus is handig bij snelbewegende honden, maar kan vaak gemist worden. Als je autofocus gebruikt, zorg dan dat het scherpstelpunt niet altijd in het midden zit. Je hoofdonderwerp in het midden van de foto levert meestal geen spannende compositie op.



Gebruik de Al Servo of Continuous Focus modus bij actiefoto's van de hond (bijvoorbeeld als je hem naar je toe laat rennen). Normaal gesproken richt je de autofocus op het onderwerp en blijft de focus vergrendeld.



Maar, met Al Servo of continue autofocus, blijft het autofocus systeem focuseren totdat je de foto hebt genomen, zodat de hond nog steeds scherp is, zelfs als deze of als jijzelf beweegt.



Zet de camera in burst mode zodat je een aantal foto's meteen na elkaar kunt maken, zo lang je je vinger op de ontspanknop houdt (totdat de buffer vol zit). Vooral bij rennende honden is dit handig, zo kan je de beste foto eruit kiezen.