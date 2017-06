10 tips voor Onderwaterfotografie

Ik gebruik zelf een Ikelite onderwaterhuis, geschikt voor een vrij oud type Canon spiegelreflex (de EOS 20d).



Deze camera is echter vrij robuust en je hebt nog steeds je spiegelreflex-kwaliteit onderwater. De onderwaterhuizen zijn alleen geschikt voor een bepaald type spiegelreflex. Dit omdat je vrijwel alle knoppen indirect (dus vanaf de buitenkant van het huis) op je camera kunt bedienen.



Niet ieder objectief is geschikt voor het type dome (de glazen bol aan de voorkant van je onderwaterhuis). Je fotografeert in feite het beeld dat op je dome wordt geprojecteerd. Als je dus een niet-geschikt objectief gebruikt zul je niet kunnen focussen op je onderwerp.





2. Kies de juiste camera

Een onderwaterset voor een spiegelreflex is met de externe flitsers en onderwaterbehuizing behoorlijk duur. Gelukkig zijn er nog veel meer mogelijkheden om onderwater te fotograferen.Zo zijn de behuizingen voor compactcamera's een stuk goedkoper. Ook kun je met robuuste camera's onder water fotograferen.Er zijn tegenwoordig wel heel veel Actioncams beschikbaar waarmee je ook onderwater kunt fotograferen en/of filmen. Denk bijvoorbeeld aan de GoPro En voor de fractie van de aanschafprijs van een Ikelite heb je al een onderwaterhuis voor je iPhone waarmee je veertig meter diep kunt duiken. De iPhone 7 heeft zelfs geen onderwaterhuis meer nodig (proberen op eigen risico).Bereid je in ieder geval goed voor. Plaats de behuizing om de camera en check of er geen vuil of zand op de o-ring zit. De rubberen o-ring zorgt ervoor dat je apparatuur waterdicht blijft. Fotografeer je met een spiegelreflex camera? Vergeet dan niet te controleren of je lens op automatische focus is ingesteld.