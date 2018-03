11 tips: Productfoto's maken, hoe doe je dat?

3. Statief

4. Witte achtergrond

Een degelijk statief is onmisbaar. Zo kun je keer op keer dezelfde hoek en perspectief hanteren bij de verschillende producten om zo eenheid te creëren. Stel de hoogte van je statief in. Vaak is het het mooist om schuin van boven te fotograferen, in een hoek tussen de 15 en 30 graden. Maar dit hangt natuurlijk van je product af.Bovendien kun je met een zeer klein diafragma en laagste Iso-waarde werken (en eventueel langere sluitertijden als je over onvoldoende kunstlicht beschikt).Het is raadzaam om ook nog gebruik te maken van de tijdontspanner of afstandsbediening om zo tot een absoluut trillingsvrij beeld te komen.Goede productfotografie valt en staat met de achtergrond. Een rustige, het liefst een witte, achtergrond zorgt ervoor dat alle aandacht naar het product gaat.Een rol wit papier en een achterwand waar je je papier op vast kunt maken is een mogelijkheid als je niet beschikt over een lichttent. Als je moet improviseren zou je bijvoorbeeld een tafeltje op zijn kant kunnen zetten en daar het papier op vastmaken.Let er op dat het papier met een mooie ronding over de grond loopt. Je kunt een speciale 'opnametafel' aanschaffen waar die ronding al in zit.Je kunt dit ook op een tafel doen, dan heb je een wat handigere werkhoogte. Er zijn meerdere creatieve manieren om een witte achtergrond te maken, maar daar zijn ook oplossingen voor in de nabewerking.