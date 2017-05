12 tips om ruis te voorkomen

In sommige foto's is ruis niet zo erg maar in deze foto hoort het echt niet

6. Ruisonderdrukker op camera uit

7. Fotografeer in RAW

8. Omzetten naar zwart-wit

9. Softfocus-effect

10. Niet onderbelichten

11. HDR

12. Invulflits of reflectiescherm

Jouw tips?

Je kunt ook in de camera al een ruisonderdrukker aanzetten. Dit is echter af te raden. Soms zijn die interne ruisonderdrukkers zo agressief dat details in je beeld verdwijnen. Beter is het om dit in je nabewerking te doen, zodat je het helemaal kunt finetunen.Raw heeft verschillende voordelen zoals een grotere speelruimte bij de belichting en de mogelijkheid om een verkeerd ingestelde witbalans zonder enig verlies te corrigeren. De ruisonderdrukking van een goed bewerkingsprogramma is beter dan die van de camera.Het grootste voordeel is dat je bij moeilijke opnamen kunt experimenteren met de ruisonderdrukking. Je beweegt de schuifjes (bijvoorbeeld 'ruis reduceren' en 'details behouden') net zolang tot de verhouding tussen het ruisniveau en detailverlies naar wens is.Als er zo weinig licht is dat je alleen de hoogste ISO-waarde kunt gebruiken, is het soms beter om de opnamen in zwart-wit om te zetten. De ruis zal daardoor minder opvallen omdat je de vervelende kleurruis omzet naar de veel minder opvallende luminantie-ruis.Een andere benadering is toepassen van een licht softfocus-effect, eventueel in een extra laag. Dit kan mooi zijn bij portretten of landschappen maar niet elk onderwerp is hiervoor geschikt.Donkere beelddelen vertonen meer ruis dan lichte beeldpartijen omdat de laatste meer licht hebben ontvangen. Als je de schaduwen tijdens de beeldbewerking opheldert, ontstaat er nog meer ruis.Ga dus nooit onderbelichten om hoge gevoeligheden te vermijden en denken dat je dat wel kunt corrigeren in de nabewerking. De hoeveelheid ruis zal zichtbaar hoger zijn bij een onderbelichte, opgehelderde opname van ISO 400 dan bij een correct belichte opname van ISO 1600.Fotografeer in RAW omdat je dan extra ruimte hebt om onderbelichte delen op te helderen zonder extreme ruisverhoging.Gebruik bij landschapsopnamen HDR om het helderheidsverschil tussen bijvoorbeeld een witte wolkenhemel en donkere rotsen in de voorgrond te verkleinen.Gebruik van invulflits of een reflectiescherm kan ook als de donkere partij niet te ver van de camera verwijderd is.Heb jij nog goede tips om te zorgen voor minder ruis in je foto? Laat het weten in de reacties.