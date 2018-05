13 fouten om te vermijden voor Instagram succes

De meest opvallende was wel het plaatsen van zinvolle en beschrijvende bijschriften bij je foto-postings. Dat wordt bij Instagram gemakkelijk over het hoofd gezien omdat het tenslotte een app is voor het delen van foto's, geen schrijfplatform.



Foto's met onderschriften roepen kijkers echter op commentaar te geven en een discussie op gang te brengen. Dit bevordert meer loyaliteit onder je volgers doordat ze hun connectie met jou verdiepen en het verhoogt ook je betrokkenheid om je werk naar een hoger niveau te tillen.



Consistentie is ook erg belangrijk als je op zoek bent naar een gemakkelijk herkenbare stijl en merk. denk dus goed na hoe je account eruit moet komen te zien voordat je het echt in gebruik neemt.



Via: Fstoppers