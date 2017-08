13 tips voor wildlife-fotografie op Helgoland

2. Hoe kom je er?

Helgoland is met de boot te bereiken vanuit Wilhelmshaven, Büsum, Hamburg, Bremerhaven en Cuxhaven. Wij kozen voor Cuxhaven als vertrekhaven.Je kunt hier kiezen uit twee verschillende boten. Een snelle catamaran of een tragere ferry. De catamaran doet er ongeveer anderhalf uur over en kost je een kleine 100 euro. De tragere ferry doet er ongeveer tweeënhalf uur over maar kost je slechts 50 euro.Vanuit de haven in het centrum van het dorp (dat is overigens niet de haven waar de boot uit Cuxhaven afmeert) vertrekt ieder uur een taxiboot naar Düne, een klein eiland of eigenlijk zandplaat die naast het vliegveld van Helgoland op het noordstrand de kolonie zeehonden huisvest.Zodra de boot aanmeert in Düne is het vijf minuten lopen naar het begin van het strand en voor het eerste zicht op de grote grijze en bruine lichamen van de zeehonden.