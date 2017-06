14 ideeën voor verrassende macrofoto's

14 ideeŽn voor verrassende macrofoto's

Macrofotografie is ťťn van de makkelijkst uit te voeren vormen van natuurfotografie. Het kan in de eigen tuin, in het park, bij een ven of in de plantenbak. Onderwerpen zijn overal.



In dit artikel laat ik een tiental ideeŽn zien voor uiteenlopende macro-onderwerpen en hoe je dit op een creatieve manier kunt vastleggen.



De extreme close-ups van insecten en bloemen waarop alle details goed te zien zijn kennen we allemaal wel. Hele mooie foto's! Maar met macrofotografie kun je veel meer dan kunstige insecten- of bloemenfoto's maken.



Je moet alleen even wat creatiever leren kijken. De onderwerpen zijn letterlijk overal om je heen te vinden en je hebt er geen dure spullen voor nodig.