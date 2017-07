17 tips voor een perfecte timing bij actiefotografie

3. Flitsen

4. Lichtgevoelig objectief

Flitsen is een optie, maar vaak zit je te ver van je bewegende onderwerp af om van je flitser te profiteren. Bovendien krijg je snel 'platte' beelden als je niet subtiel flitst. En bij veel sporten is flitsen verboden of 'not done'. Maar het kan een mogelijkheid zijn om beweging te bevriezen.Lichtgevoelige objectieven komen bij actiefotografie goed van pas. Ze geven een helder zoekerbeeld, maken kortere sluitertijden mogelijk en stellen doorgaans sneller scherp. Professionele sportfotografen gebruiken praktisch altijd lichtsterke objectieven.Het ideale actie-objectief verschilt per soort actie en locatie. Voor veel sportfotografie is een telezoom-objectief tussen de 70 en 200 millimeter het meest praktisch, terwijl dat bij concerten of straatfotografie juist weer onhandig kan zijn vanwege de lengte.Ik vind het persoonlijk handig om bij een sportevenement flink in te zoomen. Het geeft je veel meer tijd om rustige te kaderen en te focussen dan wanneer bijvoorbeeld de hardloper al tot op een paar meter afstand van je genaderd is. Op dat moment is het heel moeilijk om nog tot scherpe en niet-bewogen foto's te komen.Bij straatfotografie en concertfotografie bij weinig licht is de ouderwetse, superlichte en vaak verbazend goedkope vaste groothoeklens weer een interessantere optie. Een zeer lichtsterk 50 mm f/1.8 ('plastic fantastic') standaard-objectief is zelfs een koopje.Overdag met voldoende licht, in situaties waarin je dicht bij je onderwerp kunt komen, voldoet een standaard zoomobjectief met een bereik tussen 24 tot 200 mm vaak prima.