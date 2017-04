17 Vogelfotografie-tips van Wilfried Solarz

Velduil. Foto's: Wilfried Solarz

13. Velduilen en lange sluitertijden

14. 'Voerfoto's' met jonge dieren

Bij de Velduilen is het ook een kwestie van veel uren maken of heel veel geluk hebben. De Velduilen gaan vaak pas laat vliegen om voedsel te zoeken en in de schemer kan je haast geen snelle sluitertijd maken.Een Velduil op een paaltje is dan het maximale maar ook een genot om te doen die mooie grote kijkers maken het plaatje. Soms vliegen ze ook eerder waar ik geen goede verklaring voor heb en dan is het genieten.Bij de voer foto's anticipeer ik op het gedrag van de jonge vogels. Als de ouders in de buurt zijn met voedsel gaan ze vol in het geluid. Dat is het moment om af te drukken en ook hier is een snelle sluitertijd gewenst.Bij de Boerenzwaluwen wordt het vaak ietsje moeilijker. En dan niet vanwege het gedrag, maar omdat er vaak meer vogels naast elkaar zitten op een draad. De ouders proberen wel ieder jong te bedienen maar het meest dominante jong is gewoon vaker aan de beurt.