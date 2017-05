19 tips over (schrijven met) licht

Het wit wordt niet mooi wit en het zwart niet diepzwart

De lichtmeter van de camera is dus geneigd egaal lichte en donkere onderwerpen als gemiddeld weer te geven. Maar waarom heeft de lichtmeter van de camera het dan fout?De reden is dat de camera verwacht dat alle tinten in de gefotografeerde scène een gemiddelde hebben die zich verhoudt tot midden-grijs (ook wel gekend als 18 procent grijs).Alle tinten in een typische scène middelen zich uit in midden-grijs. Dit is ook de basis waarop lichtmeters in camera's gebouwd worden. Nu is het zo dat een gemiddelde vaak goed werkt.Maar als een scène nu eens niet gemiddeld is maar voornamelijk lichte tinten heeft? Dan zal je camera de foto onderbelichten. En bij het fotograferen van een scène met voornamelijk donkere tinten zal de camera overbelichten.In dit geval zal de lichtmeter van de camera een belichting voorstellen die in de buurt van middengrijs zal komen. Het resultaat is dan in beide gevallen dat de witte of zwarte kat grijs wordt weergegeven.Hoe compenseer je dat dan? Zet de camera op diafragma voorkeuze staat (A of Av) en belicht over of onder, afhankelijk van of je een donkere of lichte scène fotografeert. Je camera compenseert dit dan door de sluitertijd aan te passen.