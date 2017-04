20 tips van sportfotograaf Nico Delmeire

19. Brutale of rustige manier

20. Eigen focus en rust

Jouw tips?

Er zijn twee manieren om je als sportfotograaf staande te houden. Je kunt je als haantje de voorste naar voren dringen in een groep fotografen en zorgen dat je desnoods met wat harde hand je plek behoudt om je foto te kunnen schieten.Maar je kunt ook je eigen plan trekken en de rust in jezelf bewaren. Dit was mijn methode en het paste beter bij me.Ik zal ook nooit iemand slaan als die net op het moment supreme op mijn plek gaat staan. Ik heb gemerkt dat als je gefrustreerd raakt over een situatie of over het gedrag van een mede-fotograaf, dat je daar dan volledig door in beslag wordt genomen. In plaats van je te focussen op het beeld dat je moet schieten.Het is beter om rustig en geconcentreerd met je werk bezig te zijn. In je eigen rust gaan zitten. Maar het is wel belangrijk dat je duidelijk bent. Als jij al een tijd op een bepaalde plek klaarstaat, dan is die plek gewoon voor jou.De belangrijkste tip die ik je kan meegeven als sportfotograaf is dat je je eigen focus moet zoeken en moet weten waar je mee bezig bent.Heb jij nog goede tips voor sportfotografie die je mist?Laat het vooral weten in de reacties!