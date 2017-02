23 tips om scherpe foto's te maken

Hierbij heb je vaak nog de keuze. Of je vergrendelt de lichtmeting meteen of je laat deze net zo lang verversen totdat je de ontspanknop volledig doordrukt. Als het weer veranderlijk is is de laatste optie het meest aan te raden. Vanaf dat moment stel je dus scherp door achter op de camera met je duim op een knop te drukken (Back-Button Auto Focus). Je stelt alleen scherp als het nodig is, niet perse bij elke foto.



Het is misschien even wennen maar je kan wel razendsnel op één punt het licht meten en ergens anders scherpstellen. Het is ook nog mogelijk om de AF-ON knop te wisselen met de AEL-knop (die met het sterretje) om scherp te stellen.



Op Photofacts Academy staat een handig instructiefilmpje over hoe je de back-button autofocus methode precies kunt toepassen. Mocht je (nog) geen abonnement hebben, dan kun je voor 14 dagen een gratis proefabonnement aanvragen.





19. Back- en frontfocus

Ook al geeft je camera aan dat er correct is scherpgesteld, toch kan het voorkomen dat er op de verkeerde punten gefocussed is. De lens stelt dan net niet op de juiste plek scherp, dus iets ervoor of erachter. En dat kan heel vervelend zijn, als bijvoorbeeld de ogen van je portret niet scherp zijn maar juist de mond of neus.Als je met een spiegelreflex fotografeert heet dit verschijnsel back- of frontfocus. Het gebeurt alleen als de autofocussensoren worden gebruikt. Bij contrastdetectie in LiveView heb je er geen last van, omdat dan het digitale beeld wordt bekeken en de camera zelf ziet of het onderwerp wel echt scherp is.Van back- of frontfocus heb je vooral last bij zeer lichtsterke lenzen. Omdat bij open diafragma de scherptediepte erg klein is, valt een misser meten op. Het kan een portretfoto in een klap verpesten, als de ogen onbedoeld onscherp zijn.