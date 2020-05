3 aanvullende stappen voor betere natuurfoto's

Een landschapsfoto wordt vaak sterker als hij is opgebouwd uit verschillende lagen: een interessante voorgrond, een gedetailleerde middensectie en een complementerende achtergrond

Landschaps- en macrofotografen zijn vooral gebaat bij een groterevoor zoveel mogelijken een-objectief.Landschapsfotografen werken veel metdie hettussen lichte en donkere partijen verkleinen en polarisatiefilters waarmee wolkenluchten of landschappen meerkrijgen.En of je nu dieren of landschappen fotografeert: gebruik een. Een statief zorgt meteen voor betere resultaten. Je hebt minder last van bewegingsonscherpte en je kunt langere sluitertijden gebruiken.Bovendien dwingt een statief je om de tijd te nemen voor het maken van een foto. Je gaat dus letterlijk langer en beter nadenken over standpunt, compositie en beeldhoek. Wil je geen zwaar driepootstatief meenemen? Denk dan aan lichtere alternatieven als een monopod, een rijstzak of een GorillaPod.Stop je spullen in een goede, waterdichtedie je probleemloos een paar uur kunt dragen. Zeker nu kan het weer namelijk bliksemsnel omslaan en is je dure apparatuur tenminste veilig opgeborgen.