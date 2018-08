3 Autofocus modes, wanneer gebruik je ze?

Er valt echter toch wel iets te zeggen voor het gebruik van deze focus- en recompose-techniek. Al is het natuurlijk ook heel goed mogelijk om eerst je compositie te bepalen en vervolgens pas een ander AF-punt in een andere hoek van het frame te selecteren.



Hiervoor zijn twee redenen. Veel oudere instapcamera's beschikken slechts over ongeveer 9 of 11 AF-punten. Dat is een behoorlijke beperking van je opties.



Ten tweede is het middelste AF-punt vaak het meest gevoelig. Dit is namelijk vaak een cross-type of dual-cross AF-punt. Oudere spiegelreflex-camera's op instapniveau hebben vaak niet meer dan één cross-type AF-punt.





2. Continuous autofocus

Continuous autofocus (AI Servo of Continuous-Servo) stelt continu scherp op eenonderwerp. Dit wordt bereikt door het actieve AF-punt over de zoeker te bewegen terwijl het onderwerp zich verplaatst.Dit AF-programma is vooral handig bij snel bewegende onderwerpen, vaak dus sport- of natuurfotografie.