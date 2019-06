3 experimenten voor op vakantie

2. Polarisatie- en grijsverloopfilters

Twee filters die zeker niet misstaan in je vakantiekoffer of -rugzak zijn het polarisatie- en het grijsverloopfilter. Beide zijn zeer geliefd bij landschapsfotografen en waar kun je mooiere landschappen fotograferen dan op vakantie?Het polarisatiefilter is hèt filter dat de digitale revolutie heeft overleefd. Veel filters uit het analoge tijdperk kunnen namelijk in de nabewerking worden nagebootst, het polarisatie-effect niet. Met een polarisatiefilter kun je zowel reflecties wegnemen als de lucht blauwer maken en andere kleuren intenser.Reflecties weghalen is bijvoorbeeld interessant voor een etalageruit of een vijver met prachtige goudvissen. Normaal gesproken kun je de vissen of die etalagepop moeilijk fotograferen omdat het licht door het spiegelende oppervlak wordt weerkaatst. Met een polarisatiefilter kan de camera door dat oppervlak heenkijken.Het wegnemen van de reflecties werkt niet bij metalen oppervlakken, zoals het chroom van een auto. Een polarisatiefilter wordt het meest gebruikt om de lucht dieper blauw te maken en om andere kleuren iets meer verzadigd te maken. Voor een optimaal effect moet je het filter draaien.De stand van de zon bepaalt hoe je het filter draait. Draai eraan en kijk door de zoeker: je ziet dan in welke stand de lucht het donkerst wordt. Het effect is maximaal als de zon links of rechts van de camera staat. Met de zon recht tegenover of recht achter je doet het niet veel of eigenlijk niets.