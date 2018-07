3 tips voor een mooie compositie in je foto

Gebruik hiervoor een grote diafragmaopening (laag diafragmagetal) zoals bijvoorbeeld f/1.8. Zorg vervolgens voor voldoende ruimte tussen je onderwerp en je achtergrond en je zult zien dat je achtergrond verdwijnt in een zachte waas.





2. Minder elementen in beeld

Een andere manier om een mooie compositie te krijgen is om ervoor te zorgen dat er minder elementen in je beeld zitten. Een veelvoorkomend probleem is dat je foto te rommelig is. Daardoor weet de kijker niet waar je moet kijken.Dit kun je oplossen door gewoon te zorgen voor mindere verschillende elementen in je beeld. Er zijn verschillende manieren om dat te doen en het is natuurlijk ook afhankelijk van het soort fotografie dat je doet.Soms is het zo simpel als gewoon feitelijk de boel opruimen op een locatie. Als je bijvoorbeeld in een woning fotografeert zal de foto er een stuk minder rommelig uit zien als je eerst zorgt dat alles opgeruimd is.