4 inzichten voor betere landschapsfoto's

2. De juiste positie met een goede compositie

Ik hoor je al zeggen;Ja, inderdaad. Ook bij landschapsfotografie en misschien wel JUIST bij landschapsfotografie zijn die enorm belangrijk.Een landschapsfoto heeft immers vaak niet één onderwerp. Alles doet mee in de foto. Van de rechter onderhoek tot de linker bovenhoek. Alles in het landschap en in de lucht maakt deel uit van een goede compositie en versterkt elkaar. Ik ga je hier niet allerlei compositievormen uitleggen.Wat echt belangrijk is, is dat je begrijp waar ze uit voort komen. Namelijk onze eigen drang om orde in chaos te scheppen. Het staat letterlijk in de definitie van compositieleer. Kijk hoe je je eigen huis inricht, hoe gebouwen ontworpen en ingericht zijn en hoe we de wereld om ons heen indelen.Overal zie je onze 'drang' naar orde in chaos terug. Als je de logica en achterliggende gedachte achter compositieleer begrijpt, begrijp je ook waarom het belangrijk is in de fotografie.Ik zou je kunnen vertellen waarom de 'regels' breken bij compositieleer ontzettend moeilijk is en dat we ze toch vaak toepassen, ook al denken we dat we ze breken.Ik kan je vertellen dat een foto met een goede compositie vaak als mooier ervaren wordt, juist omdat we rekening houden met wat er in het hoofd van de kijker met de foto gebeurt.