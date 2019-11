4 Manieren om te grote contrasten te overbruggen

Het licht door het kerkraam maakt het beeld compleet, maar ook lastig om goed te belichten. Met hdr kun je dit oplossen

Meer weten?

in Photoshop (vergt wel enige bedrevenheid) van verschillende belichtingen (exposure blending) geeft vaak betere resultaten. Vin het kort komt het erop neer dat je de verschillende foto's in één Photoshop-bestand opent waarbij elke foto in een aparte laag komt.Door voor elke laag een masker aan te maken, kun je hele precies bepalen van welke belichting een bepaald gedeelte in het eindresultaat terechtkomt. De maskers kun je maken met een selectietool als het pennetje of met '' waarbij je een selectie maakt op basis van helderheidswaarden.Deze techniek geeft dan wel het beste resultaat, het proces is tamelijk tijdrovend en er is nogal wat kennis van Photoshop voor nodig. Sowieso is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Vor de beste kwaliteit is het altijd aan te raden om in het veld al een zo goed mogelijke foto te maken.Naast de hogere kwaliteit heeft dit het voordeel van meer voldoening van je werk. Tenzij je natuurlijk op een feestje liever vertelt dat je eigenlijk maar een matige fotograaf bent, maar wel heel goed in Photoshop...Als je meer wil weten over hoe je te hoge contrasten kunt overbruggen, dan is de cursus Flitsen op Locatie van Piet van den Eynde op Photofacts Academy misschien iets voor je.En als je wil weten hoe je hoe je in Photoshop je foto's alsnog kunt redden, dan hebben we diverse cursussen beschikbaar voor je op Photofacts Academy: