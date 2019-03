4 praktische macrofotografie-tips

Het idee is dat je hiermee de scherptediepte door de zoeker kunt controleren. Is alles wel scherp wat je scherp wilt hebben? Het beeld door de zoeker kan heel erg donker worden, zodat het nog maar moeilijk zichtbaar is of je onderwerp scherp is of niet. Zeker met de relatief lage resolutie van het schermpje.



Maar het geeft wel een indicatie. Het maken van een testfoto en daarmee op je scherm de scherpte te controleren werkt beter. Alleen moet je bij macrofotografie vaak snel reageren en moet de eerste foto wel 'raak' zijn.





4. Achtergrond

De achtergrond van de foto is net zo belangrijk als de voorgrond. Let dus op dat er geen rare vormen of kleuren te zien zijn. Een egale achtergrond werkt vaak het beste. Dat kleine rode bloemetje dat je foto verstoort, zou je met een wasknijper net buiten beeld kunnen vastzetten.