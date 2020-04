4 stappen voor betere natuurfoto's in coronatijd

2. Leer het licht zien

De stand van de zon is nog niet loodrecht zoals in de zomer. Dat betekent dat je als fotograaf regelmatig wordt getrakteerd op romig en diffuus licht. Ideaal om te experimenteren met lichtval en verschillende lichtomstandigheden. Sta dus eens vroeg op en analyseer hoe het licht tijdens die eerste uren van de dag varieert en verandert.Kijk welke lichtinval je het meest aanspreekt en perfectioneer je techniek in dit specifieke licht. Probeer ook eens wat 'lichtmagie' zoals. Dat werkt het best als je een onderwerp met een herkenbaar silhouet fotografeert zoals een hert, een koe of een boom.Zorg dat de zon van achter je onderwerp recht in je objectief schijnt en probeer verschillende variaties uit. De wereld zal diep rood, oranje of geel verkleuren met een zwart silhouet. Als je bloemen en een waterpartij toevoegt, komen daar ook nog eens prachtige onscherpe vlekken en patronen bij.zorgt juist voor een diffuus, wazig effect. Controleer of je frontlens vetvrij en schoon is, want vingerafdrukken kunnen je foto verpesten.